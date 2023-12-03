Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Das Urlaubsduell: Florida vs. Puerto Rico

Kabel Eins
Folge vom 03.12.2023
Das Urlaubsduell: Florida vs. Puerto Rico

Das Urlaubsduell: Florida vs. Puerto RicoJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 03.12.2023: Das Urlaubsduell: Florida vs. Puerto Rico

92 Min.
Folge vom 03.12.2023
Ab 12

Unser Reisereporter Cornel stellt sich wieder dem Urlaubsduell. Dieses Mal: Florida vs. Puerto Rico. Wo bekomme ich mehr Urlaub für mein Geld? Wo das bessere Essen? Die tolleren Hotels und Ausflüge? Er erkundet weiße Strände und probiert sich durch die Küche Floridas. Puerto Rico ist im Gegensatz zum beliebten Florida eher ein karibischer Newcomer. Hier soll angeblich alles exotischer und preiswerter sein als in Florida. Cornel probiert es aus und testet.

