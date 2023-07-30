Camping International - Klassiker vs. NewcomerJetzt kostenlos streamen
80.000 Neuzulassungen von Reisemobilen im Jahr 2022 - ein Rekord. Die Zahl der Camper in Deutschland nimmt weiter zu. Aber die Preise auf beliebten Campingplätzen an Ostsee, Gardasee oder Adria steigen ebenfalls. Auch Kroatien hat bei den Preisen aufgeholt. Aber gibt es noch günstige Alternativen? "Abenteuer Leben" testet einen Newcomer: Camping in Slowenien.
