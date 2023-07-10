Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

On the go Bike Gadgets

Kabel EinsFolge vom 10.07.2023
On the go Bike Gadgets

On the go Bike GadgetsJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.07.2023: On the go Bike Gadgets

42 Min.Folge vom 10.07.2023Ab 12

Der Sommer ist da - endlich wieder Zeit für ausgedehnte Fahrradausflüge. Wir testen fünf Gadgets, die das Leben von Fahrradfreunden einfacher und sicherer machen sollen. Mit dabei sind eine Sonnenbrille mit Rückspiegel-Effekt und ein Dachträger mit Saugnapfsystem. Ob die Produkte halten, was sie versprechen sehen Sie am 10.7.23 bei Abenteuer Leben täglich.

Alle verfügbaren Folgen