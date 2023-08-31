Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.08.2023: Achims Hack Check Obst
42 Min.Folge vom 31.08.2023Ab 12
Kann man wirklich "Bacon" aus einer Bananenschale herstellen? Oder: wie entkernt man am besten Kirschen? Chefkoch Achim Müller testet Hacks und Rezepte aus dem Netz rund um Banane, Mango und Co! Achim macht den Hack Check zum Thema Obst! Und: Millionenfach geklickte Clips aus dem Internet versprechen tolle Desserts aus nur drei Zutaten.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
