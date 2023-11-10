Köstliche Gänsebraten-Variationen: Einfach und schnell zubereitetJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.11.2023: Köstliche Gänsebraten-Variationen: Einfach und schnell zubereitet
42 Min.Folge vom 10.11.2023Ab 12
Gänsebraten - ein Klassiker zu Sankt Martin oder Weihnachten. Sternekoch Steffen Disch zeigt uns zwei einfache, leckere Varianten, die schnell gemacht sind und das Gourmet-Herz erobern.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins