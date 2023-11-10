Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Köstliche Gänsebraten-Variationen: Einfach und schnell zubereitet

Kabel EinsFolge vom 10.11.2023
Köstliche Gänsebraten-Variationen: Einfach und schnell zubereitet

Köstliche Gänsebraten-Variationen: Einfach und schnell zubereitetJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.11.2023: Köstliche Gänsebraten-Variationen: Einfach und schnell zubereitet

42 Min.Folge vom 10.11.2023Ab 12

Gänsebraten - ein Klassiker zu Sankt Martin oder Weihnachten. Sternekoch Steffen Disch zeigt uns zwei einfache, leckere Varianten, die schnell gemacht sind und das Gourmet-Herz erobern.

Alle verfügbaren Folgen