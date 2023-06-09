Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Imbissbudencheck Berchtesgadener vs. Salzburger Land

Kabel EinsFolge vom 09.06.2023
Imbissbudencheck Berchtesgadener vs. Salzburger Land

Imbissbudencheck Berchtesgadener vs. Salzburger LandJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.06.2023: Imbissbudencheck Berchtesgadener vs. Salzburger Land

42 Min.Folge vom 09.06.2023Ab 12

Essen im Berchtesgadener und Salzburger Land – eine spannende Reise steht unseren Testern Achim und Henry bevor. Fleisch und viel Süßes erwartet sie, ist doch die deutsch-österreichische Alpenregion bodenständig und bäuerlich geprägt. Dazu gehören Tradition und Liebe zum Produkt in vorwiegend kleinen Familienunternehmen. Ob oben auf dem Obersalzberg beim Windbeutelbaron oder direkt in Salzburg, überall sind Menschen am Werk, die unsere Experten des guten Geschmacks überzeugen wollen.

Alle verfügbaren Folgen