Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Die Grüne Woche 2023

Kabel EinsFolge vom 27.02.2023
Die Grüne Woche 2023

Die Grüne Woche 2023Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 27.02.2023: Die Grüne Woche 2023

42 Min.Folge vom 27.02.2023Ab 12

Dirk Hoffmann auf kulinarischer Weltreise - und das mitten im Berlin! Wie das geht? Auf der "Grünen Woche". Der größten Ernährungsmesse der Welt. Welches Land schafft es Hoffmann mit seinen Spezialitäten am meisten zu überzeugen?

Alle verfügbaren Folgen