Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.02.2023: Die Grüne Woche 2023
42 Min.Folge vom 27.02.2023Ab 12
Dirk Hoffmann auf kulinarischer Weltreise - und das mitten im Berlin! Wie das geht? Auf der "Grünen Woche". Der größten Ernährungsmesse der Welt. Welches Land schafft es Hoffmann mit seinen Spezialitäten am meisten zu überzeugen?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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