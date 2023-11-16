Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.11.2023: Texas' bestes BBQ
41 Min.Folge vom 16.11.2023Ab 12
Die USA ist das Mutterland des BBQ. Grillen, "low and slow" - langsam und auf niedriger Temperatur. Vor allem im Süden der USA wird BBQ großgeschrieben. Das Magazin "Texas Monthly" gibt jedes Jahr eine Top 50 Liste mit den besten BBQ-Läden heraus. Ein Grund für BBQ-Experte Stephan "Bonsai" Berghaus, für "Abenteuer Leben" nach Fort Worth in Texas zu reisen und sich durchzutesten. Und auspro-Bier-en
