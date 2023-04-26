Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.04.2023: DIY - Werkzeugwand
41 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 12
Da in Saschas Werkstatt immer blankes Chaos herrscht, muss endlich Ordnung her. Dabei möchte ihm Kumpel Tommo unter die Arme greifen. Aus Holzverschnitten und anderen nicht mehr benötigten Restteilen baut der Heimwerker-Experte eine stylische Rückwand, an der zukünftig jedes einzelne von Saschas Werkzeugen seinen festen Platz findet. Und: Was, wozu, warum? Gadget-Raten mit Fine und Kimmo
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
