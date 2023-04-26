Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

DIY - Werkzeugwand

Kabel EinsFolge vom 26.04.2023
DIY - Werkzeugwand

DIY - WerkzeugwandJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 26.04.2023: DIY - Werkzeugwand

41 Min.Folge vom 26.04.2023Ab 12

Da in Saschas Werkstatt immer blankes Chaos herrscht, muss endlich Ordnung her. Dabei möchte ihm Kumpel Tommo unter die Arme greifen. Aus Holzverschnitten und anderen nicht mehr benötigten Restteilen baut der Heimwerker-Experte eine stylische Rückwand, an der zukünftig jedes einzelne von Saschas Werkzeugen seinen festen Platz findet. Und: Was, wozu, warum? Gadget-Raten mit Fine und Kimmo

Alle verfügbaren Folgen