Abenteuer Leben täglich

Kabel EinsFolge vom 27.04.2023
41 Min.Folge vom 27.04.2023Ab 12

Der Laptop lädt nur noch sporadisch, bei der Küchenmaschine ist das Kabel aus Versehen mehrfach auf der heißen Herdplatte gelandet und aus dem Wasserkocher schmort sich plötzlich ein Kabel durch den Standfuß: Grund für viele, diese Geräte zu entsorgen. Aber oft liegt das Problem gar nicht im Gerät selbst, sondern lediglich am Kabel. Der Reparator Lars Gauster zeigt, wie man Kabeldefekte ganz easy reparieren kann. Und: Top X Desserts aus drei Zutaten

