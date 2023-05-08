Meister-Messer im Test: Damast-KüchenmesserJetzt kostenlos streamen
Roland Walter, 45 Jahre aus Kissing in Bayern, ist hauptberuflich Schmied. In einer traditionsreichen Dorfschmiede aus den 1930iger Jahren fertigt er Messer, Eisenwaren und Werkzeuge aller Art. Sein Enthusiasmus und seine Leidenschaft zum heißen Handwerk sind von Beginn an ungebrochen. Abenteuer Leben täglich begleitet den Schmied in seiner bildstarken, rustikalen Schmiede beim Schaffen eines Küchenmessers aus Damast-Stahl.
