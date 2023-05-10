Leckere Desserts aus drei Zutaten - SpezialJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.05.2023: Leckere Desserts aus drei Zutaten - Spezial
41 Min.Folge vom 10.05.2023Ab 12
Cremige Schokomousse und viele weitere Desserts aus nur drei Zutaten - so das Versprechen von Clips aus dem Internet mit Millionen Klicks. Sind die süßen Versuchungen wirklich so gut, wie angepriesen oder ein Flop? Wir machen den Check. Und: Hähnchen gegrillt, geschnetzelt oder als Fingerfood im BBQstyle. Kennt und liebt wohl jeder. Aber warum nicht zwischendurch mal was Anderes probieren? Profikoch Timo Hinklelmann zeigt uns genau diese Hähnchenklassiker neu interpretiert.
