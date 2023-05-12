Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Streetfood in Taiwan bei Nacht

Kabel EinsFolge vom 12.05.2023
Streetfood in Taiwan bei Nacht

Streetfood in Taiwan bei NachtJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 12.05.2023: Streetfood in Taiwan bei Nacht

42 Min.Folge vom 12.05.2023Ab 12

Der beste Ort für einen Streetfood-Check in Taipeh: einer der dutzenden Nachtmärkte. Von fettig, glasiert, salzig und sauer bis hin zu getrocknet und scharf. Wir machen den Streetfoodcheck und probieren uns eine Nacht lang durch den pulsierenden Markt.

Alle verfügbaren Folgen