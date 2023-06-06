Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

JKNK Cordon Bleu mit Spargel und Sauce Hollandaise

Kabel EinsFolge vom 06.06.2023
JKNK Cordon Bleu mit Spargel und Sauce Hollandaise

JKNK Cordon Bleu mit Spargel und Sauce HollandaiseJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.06.2023: JKNK Cordon Bleu mit Spargel und Sauce Hollandaise

43 Min.Folge vom 06.06.2023Ab 12

Kann die Jugend nun kochen oder nicht? Unser Chefkoch Achim Müller reist quer durch Deutschland, um endlich eine Antwort auf seine Frage zu bekommen. Diesmal hat er eine ganz besondere Aufgabe für seine vier neuen Kandidaten: Spargel mit Cordon bleu und Sauce Hollandaise. Ob das jemand in Dresden hinbekommt?

Alle verfügbaren Folgen