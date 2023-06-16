Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Das beste Hotel der Welt

Kabel EinsFolge vom 16.06.2023
Das beste Hotel der Welt

Das beste Hotel der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 16.06.2023: Das beste Hotel der Welt

42 Min.Folge vom 16.06.2023Ab 12

Dubai hat eine neue Luxus-Adresse – das brandneue Hotel Atlantis the Royal. Es soll das weltweit erste offizielle 6 Sterne Hotel werden, das international anerkannt wird. Das Versprechen der Macher: Wir sind das luxuriöseste Hotel der Welt. Ob das stimmt? Die bekanntesten Architekten, Designer und Gastronomen aus aller Welt wurden für das spektakuläre Hotel auf der Palm in Dubai engagiert.

Alle verfügbaren Folgen