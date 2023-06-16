Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.06.2023: Das beste Hotel der Welt
42 Min.Folge vom 16.06.2023Ab 12
Dubai hat eine neue Luxus-Adresse – das brandneue Hotel Atlantis the Royal. Es soll das weltweit erste offizielle 6 Sterne Hotel werden, das international anerkannt wird. Das Versprechen der Macher: Wir sind das luxuriöseste Hotel der Welt. Ob das stimmt? Die bekanntesten Architekten, Designer und Gastronomen aus aller Welt wurden für das spektakuläre Hotel auf der Palm in Dubai engagiert.
