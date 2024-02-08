Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Von Amarillo bis Los Angeles: Abenteuer auf der Route 66

Kabel EinsFolge vom 08.02.2024
Von Amarillo bis Los Angeles: Abenteuer auf der Route 66

Von Amarillo bis Los Angeles: Abenteuer auf der Route 66 Jetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.02.2024: Von Amarillo bis Los Angeles: Abenteuer auf der Route 66

43 Min.Folge vom 08.02.2024Ab 12

In Amarillo Texas setzt David seine Tour auf der Route 66 fort. Auf der Cadillac Farm gibt es skurrile Auto-Kunst und eine Portion BBQ bei einem der besten Griller in ganz Texas. Nach einem krassen Abstecher nach Las Vegas, ist in Los Angeles Endstation. Themen unter anderem: Wärme Gadgets für Drinnen und Draußen, GoG Chili Muschel Döner

Alle verfügbaren Folgen