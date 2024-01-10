Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimnisvolle Gadgets der Nord-Norweger

Kabel Eins
Folge vom 10.01.2024
43 Min.
Ab 12

Achim Müller testet Gadgets der Nord-Norweger nördlich des Polarkreises. Ein Spitzhaken und ein Wandbohrer erleichtern den Einheimischen den Alltag im Schnee und auf zugefrorenen Fjorden. Achim ist beispielsweise fasziniert von einem Lappen, der einen mehrfach durchgesägten Holzstamm mit sich trägt.

