Folge vom 10.01.2024: Geheimnisvolle Gadgets der Nord-Norweger
Achim Müller testet Gadgets der Nord-Norweger nördlich des Polarkreises. Ein Spitzhaken und ein Wandbohrer erleichtern den Einheimischen den Alltag im Schnee und auf zugefrorenen Fjorden. Achim ist beispielsweise fasziniert von einem Lappen, der einen mehrfach durchgesägten Holzstamm mit sich trägt.
