Abenteuer Leben täglich
Folge vom 10.05.2024: Der Schnäppchen-Camper
43 Min.Folge vom 10.05.2024Ab 12
Camping-Urlaub für gerade mal einen Euro! Klingt unglaublich? Ist es auch. Überführungsfahrt ist hier das Zauberwort. Über unterschiedliche Internet-Plattformen kann man diese Fahrt zu einem vorgegebenen Ziel buchen. "Abenteuer Leben" schickt Moderatorin Seraphina Kalze mit dem Schnäppchen-Camper in 45 Stunden von München nach Mailand. Entspannter Roadtrip oder doch eher Urlaubsstress?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins