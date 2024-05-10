Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Der Schnäppchen-Camper

Kabel EinsFolge vom 10.05.2024
Der Schnäppchen-Camper

Der Schnäppchen-CamperJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 10.05.2024: Der Schnäppchen-Camper

43 Min.Folge vom 10.05.2024Ab 12

Camping-Urlaub für gerade mal einen Euro! Klingt unglaublich? Ist es auch. Überführungsfahrt ist hier das Zauberwort. Über unterschiedliche Internet-Plattformen kann man diese Fahrt zu einem vorgegebenen Ziel buchen. "Abenteuer Leben" schickt Moderatorin Seraphina Kalze mit dem Schnäppchen-Camper in 45 Stunden von München nach Mailand. Entspannter Roadtrip oder doch eher Urlaubsstress?

Alle verfügbaren Folgen