Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Kabel Eins
90 Min.

Heute verfolgt Peter Giesel Halunken und Gauner aus der Baubranche: Günstig, praktisch und trotzdem neu - wenn die bestellte Küche samt Einbau vom Schnäppchen zum Schrottbau wird, dann ist der Experte den Pfuschern auf der Spur. Auch ein Containerhaus wurde ganz anders geliefert als geplant und der ehemalige Verkäufer ist abgetaucht. Außerdem kassiert ein dreister Handwerker Unsummen für Material und verschwindet anschließend mit dem Geld der Kunden.

