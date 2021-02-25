Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 25.02.2021
85 Min.Folge vom 25.02.2021Ab 12

Diesmal sind Abzocken an der Haustür, Internetbetrug und betrügerische Dienstleister im Visier des Investigativ-Journalisten Peter Giesel. Schonungslos und gewohnt direkt ist er Betrügern auf der Spur und deckt ihre perfiden Maschen auf.

