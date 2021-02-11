Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Peter Giesel entlarvt schwarze Schafe unter den Kammerjägern

Kabel EinsFolge vom 11.02.2021
Peter Giesel entlarvt schwarze Schafe unter den Kammerjägern

Folge vom 11.02.2021: Peter Giesel entlarvt schwarze Schafe unter den Kammerjägern

90 Min.Folge vom 11.02.2021Ab 6

Bettwanzen, Flöhe oder doch Läuse? Es ist erschütternd, wie ahnungslos einige Kammerjäger manchmal ihrem Gewerbe nachgehen. Peter Giesel will herausfinden, wer für die hohen Preise in der Schädlingsbekämpfer-Branche verantwortlich ist. Bei seinem ersten Fall liegt ihm eine Rechnung über 4.325 Euro vor. Die Spur führt Peter zu einem Abzocker, den er bereits kennt.

