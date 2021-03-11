Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 11.03.2021
Folge vom 11.03.2021: Wenn fiese Abzocker das Familienglück gefährden

93 Min.
Ab 6

Wenn Schimmel das Leben in den eigenen vier Wänden zum Wohnhorror macht, das Warten auf bezahlte Einbauküchen kein Ende hat und Lieferschwierigkeiten den kompletten Hausbau lahmlegen, begibt sich Peter Giesel für seine Zuschauer auf die Suche nach den Betrügern!

