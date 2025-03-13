Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Kabel EinsFolge vom 13.03.2025
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

87 Min.Folge vom 13.03.2025Ab 12

Immer wieder tauchen dubiose Anbieter für Solaranlagen auf. Ein Unternehmen fällt hier öfter negativ auf und einige unglückliche Kunden wenden sich an Peter Giesel. Sie haben teilweise fast den vollen Kaufpreis gezahlt, aber bisher noch nichts erhalten.

