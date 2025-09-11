Teures Wendemanöver: Anwälte bitten ordentlich zur KasseJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 11.09.2025: Teures Wendemanöver: Anwälte bitten ordentlich zur Kasse
88 Min.
Folge vom 11.09.2025
Ab 6
Österreichische Grundstücksbesitzer und Anwälte machen mit deutschen Urlaubern ordentlich Kasse. Und das wegen einem harmlosen Vergehen! Peter Giesel klemmt sich hinter diese Fälle.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
