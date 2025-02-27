Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 27.02.2025
88 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12

Ein Eventveranstalter verkauft Tickets für eine coole Monster-Truck-Show. Doch kurz zuvor wird das Spektakel abgesagt. Die Fans sind enttäuscht und erhalten ihr Geld auch nicht zurück. Peter Giesel stellt den verantwortlichen Event-Manager zur Rede...

