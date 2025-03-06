Dubios! Abitur-Klasse wird von Fotografie-Firma über's Ohr gehauen?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 06.03.2025: Dubios! Abitur-Klasse wird von Fotografie-Firma über's Ohr gehauen?
87 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Ein dubioses Fotografie-Unternehmen stellt einige Lügen auf ihre Webseite und haut eine Abitur-Klasse über's Ohr. Peter Giesel sieht sich die Firma genauer an und stellt fest: Hier läuft einiges schief!
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins