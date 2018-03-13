Folge vom 13.03.2018
Achtung Abzocke - Wie ehrlich sind Deutschlands Handwerker?
Folge vom 13.03.2018: Episode 3
88 Min.Folge vom 13.03.2018Ab 12
Heute testet Peter Giesel mit einem Experten und einer Rechtsanwältin Fernsehtechniker in Düsseldorf und Dresden sowie Personal für Kinderbetreuung in Köln und Hamburg. Sind die Techniker ehrlich und erkennen die eigentlich harmlosen Fehlerquellen oder wollen sie den Kunden abzocken? Wie werden sich die Kinderbetreuer schlagen? Sind sie überhaupt ausgebildet? Bildrechte: Kabel Eins/Hobmaier, Stefan.
