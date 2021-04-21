Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Nicht angeschnallt - Fahrrad- und Autokontrolle Dresden

Kabel EinsFolge vom 21.04.2021
Thema u. a.: Nicht angeschnallt - Fahrrad- und Autokontrolle Dresden

Thema u. a.: Nicht angeschnallt - Fahrrad- und Autokontrolle DresdenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.04.2021: Thema u. a.: Nicht angeschnallt - Fahrrad- und Autokontrolle Dresden

63 Min.Folge vom 21.04.2021Ab 12

Die Polizeihauptmeister Carsten und Andreas kontrollieren vom Fahrrad aus den Verkehr, denn in Sachsen kommen bei etwa jedem zehnten Unfall Menschen zu Schaden. Nach kurzer Zeit fällt den beiden ein Transporter auf: Der Fahrer ist nicht angeschnallt. Und: Am Flughafen Frankfurt sorgt Zöllner Christian dafür, dass keine verbotenen Waren aus dem Ausland eingeführt werden. Bei der Kontrolle eines Mannes aus Vietnam entdeckt der Zöllner nicht nur verbotene Lebensmittel. Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen