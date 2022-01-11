Thema u. a.: Kein Platz für Höhenangst!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.01.2022: Thema u. a.: Kein Platz für Höhenangst!
60 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 12
Die Kreuzeckbahn in Garmisch-Partenkirchen: Auf mehr als 1500 Meter Höhe bereiten die Seilbahntechniker Andreas und Christian zusammen mit dem Betriebsleiter Marcus Liebscher die Seilbahn auf den Skibetrieb vor. Und: Die beiden Polizisten Jan und Jonas von der Polizeidirektion Worms sind auf Streife unterwegs. Sie werden zu einer Brücke gerufen. Dort sollen Leute Gegenstände auf die Fahrbahn werfen. Sie treffen auf zwei Jungen. Nach der Durchsuchung erleben sie eine Überraschung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen