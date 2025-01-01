Thema u. a.: Illegaler Pelzhandel - Stefan KlippsteinJetzt kostenlos streamen
Thema u. a.: Illegaler Pelzhandel - Stefan Klippstein
Tierschützer Stefan Klippstein kontrolliert heute im Berliner Einzelhandel die Deklaration von Pelzwaren: Egal ob Bommeln, Kragen oder Mäntel - der Einzelhandel hat eine Kennzeichnungspflicht. Doch halten sich auch alle dran? Und: Am Frankfurter Flughafen kontrolliert der Zöllner Nico zusammen mit seinen Kollegen Reisende aus der ganzen Welt. Was erwartet sie diesmal?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
