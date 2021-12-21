Thema u. a.: Verkehrspolizei Dresden: Handy am SteuerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.12.2021: Thema u. a.: Verkehrspolizei Dresden: Handy am Steuer
61 Min.Folge vom 21.12.2021Ab 12
In Dresden ziehen die Verkehrspolizisten Thomas und Karsten Verkehrssünder heraus und konfrontieren sie mit ihrem Vergehen. Nicht alle Fahrer geben den Verstoß zu. Und: In Gießen kümmern sich Landtierarzt Dr. Henrik Wagner und Tierärztin Hannah Hümmelchen um kranke und verletzte Tiere auf Bauernhöfen. Heute muss ein Esel operiert werden. Allerdings gibt es ein Risiko: Das Tier hat einen angeborenen Herzfehler und könnte die Narkose nicht überleben.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
