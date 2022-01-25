Thema u. a.: Bikehunter im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.01.2022: Thema u. a.: Bikehunter im Einsatz
Folge vom 25.01.2022
Daniel Marinello sucht hauptberuflich gestohlene Fahrräder. Für einen E-Bikehersteller ist er als "Bikehunter" im Einsatz. Heute ist er auf der Suche nach zwei gestohlenen Fahrrädern in der Nähe von Frankfurt am Main. Ob er wohl fündig wird? Und: In Dortmund sind Philipp und Marcus vom Hauptzollamt auf der Suche nach Schwarzarbeitern. Sie haben einen Hinweis bekommen, dass in einem Dönerladen Mitarbeiter ohne Papiere arbeiten. Bei der Inspektion stoßen sie auf Widerstand.
