Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Bikehunter im Einsatz

Kabel EinsFolge vom 25.01.2022
Thema u. a.: Bikehunter im Einsatz

Thema u. a.: Bikehunter im EinsatzJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 25.01.2022: Thema u. a.: Bikehunter im Einsatz

60 Min.Folge vom 25.01.2022Ab 12

Daniel Marinello sucht hauptberuflich gestohlene Fahrräder. Für einen E-Bikehersteller ist er als "Bikehunter" im Einsatz. Heute ist er auf der Suche nach zwei gestohlenen Fahrrädern in der Nähe von Frankfurt am Main. Ob er wohl fündig wird? Und: In Dortmund sind Philipp und Marcus vom Hauptzollamt auf der Suche nach Schwarzarbeitern. Sie haben einen Hinweis bekommen, dass in einem Dönerladen Mitarbeiter ohne Papiere arbeiten. Bei der Inspektion stoßen sie auf Widerstand.

Alle verfügbaren Folgen