Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Autobahnpolizei Winsen Luhe: Lkw-Fahrer droht Bußgeld

Kabel EinsFolge vom 13.01.2022
Thema u. a.: Autobahnpolizei Winsen Luhe: Lkw-Fahrer droht Bußgeld

Thema u. a.: Autobahnpolizei Winsen Luhe: Lkw-Fahrer droht BußgeldJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.01.2022: Thema u. a.: Autobahnpolizei Winsen Luhe: Lkw-Fahrer droht Bußgeld

61 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 12

Sascha und Michael von der Autobahnpolizei Winsen Luhe sind heute auf der A1 und A7 im Landkreis Harburg unterwegs, um Lkw und Pkw zu kontrollieren. Den beiden fällt ein Autotransporter auf, der auf den ersten Blick höher als den erlaubten vier Metern ist. Und: In Frankfurt am Main ist Abschlepper Markus Burghardt auf dem Weg in die Innenstadt. Mitarbeiter des Straßenverkehrsamtes haben angerufen: Ein abgestellter PKkw behindert andere Verkehrsteilnehmer.

Alle verfügbaren Folgen