Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Abschlepperin Marcella

Kabel EinsFolge vom 21.01.2022
Thema u. a.: Abschlepperin Marcella

Thema u. a.: Abschlepperin MarcellaJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 21.01.2022: Thema u. a.: Abschlepperin Marcella

61 Min.Folge vom 21.01.2022Ab 12

Marcella arbeitet seit zwei Jahren als Abschlepperin. Im Raum Osnabrück ist sie nahezu täglich im Einsatz. Heute ist sie zu einem kaputten Opel unterwegs, den sie zur nächsten Fachwerkstatt bringen soll. Und: Ein verdächtiger Transporter mit verdunkelten Scheiben wird von den Polizisten angehalten. Und ihr Verdacht verhärtet sich: Im Auto werden Substanzen gefunden, bei denen es sich um Kokain handeln könnte. Wie geht es für die Schmuggler aus?

Alle verfügbaren Folgen