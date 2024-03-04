Eine Menge Punkte – Gefahrgutkontrolle BremerhavenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.03.2024: Eine Menge Punkte – Gefahrgutkontrolle Bremerhaven
61 Min.Folge vom 04.03.2024Ab 12
Matthias C. und Nils S. sind bei der Polizei Bremerhaven die Spezialisten für Gefahrguttransporte. Heute stoppen sie einen LKW mit mangelhafter Ladungssicherung, fehlenden Lizenzen und ungültigem Feuerlöscher. Das wird teuer!
