Folge vom 08.01.2025: Foodtester Mirko Reeh auf dem Prater in Wien
62 Min. Ab 12
Wiens berühmteste Attraktion: Der Prater. Überall dort, wo sich viele Touristen tummeln, gibt es sie: Die schwarzen Gastro-Schafe. Genau die sind auch in Österreich nicht vor Foodtester Mirko Reeh sicher. Er futtert sich diesmal durch die schlecht bewerteten Imbisse auf dem Pratergelände durch. Ist das Essen so “schiach“ und teuer, wie es die Online-Kritiken aufzeigen? Mirko Reeh testet es.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe: 12
12
