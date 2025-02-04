Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

An der Grenze zu Österreich: Einsätze der Bundespolizei Freilassing

Kabel EinsFolge vom 04.02.2025
An der Grenze zu Österreich: Einsätze der Bundespolizei Freilassing

An der Grenze zu Österreich: Einsätze der Bundespolizei FreilassingJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.02.2025: An der Grenze zu Österreich: Einsätze der Bundespolizei Freilassing

60 Min.Folge vom 04.02.2025Ab 12

Im Berchtesgadener Land kontrollieren die Bundespolizisten Johannes und Stefan Reiseverkehr zwischen den Ländern am Bahnhof Freilassing. Immer wieder versuchen hier Menschen illegal nach Deutschland einzureisen, aber Bahnhöfe ziehen auch Drogenabhängige oder Alkoholiker an. Die Polizisten müssen zu einem betrunkenen Randalierer, doch der Fall nimmt eine ungeahnte Wendung.

Alle verfügbaren Folgen