Verdacht auf Plagiat – Bundespolizei FreilassingJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.12.2024: Verdacht auf Plagiat – Bundespolizei Freilassing
61 Min.Folge vom 16.12.2024Ab 12
Die Bundespolizisten Johannes und Stefan sind im Berchtesgadener Land an der Grenze zu Österreich unterwegs, als ihnen ein Fahrzeug mit Hänger aus Rumänien auffällt. Im Kofferraum entdecken sie Baumaschinen. Es sind Billigprodukte, doch sie haben Originalaufkleber. Dazu besteht Verdacht auf Führerscheinfälschung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen