Schwerlastkontrollen FreyungJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.12.2024: Schwerlastkontrollen Freyung
61 Min.Folge vom 09.12.2024Ab 12
Nahe der Grenze zu Tschechien kontrollieren die Polizisten Martin Resch und Christian Moosbauer LKW. Auf der Waage stellt sich heraus, dass dieser mehr als 50 Tonnen wiegt. Das sind mehr als 10 Tonnen zu viel. Dafür gibt es ein hohes Bußgeld und die Weiterfahrt wird untersagt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen