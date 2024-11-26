Veilchen, Vögel und Vereinsordnung - Kleingartenkontrolle Frankfurt am MainJetzt kostenlos streamen
Folge vom 26.11.2024: Veilchen, Vögel und Vereinsordnung - Kleingartenkontrolle Frankfurt am Main
Folge vom 26.11.2024
In Deutschland gibt es nahezu eine Millionen Kleingärten. Dabei regelt jeder Kleingartenverein selbst, wie die Parzellen zu pflegen sind. Im Frankfurter Kleingartenverein Gutleut kontrollieren Claudia Geist und Katrin König, ob sich auch wirklich alle Hobbygärtner an die Vereinsordnung halten. Dabei reicht oft ein ernstes Wort an die Mitglieder – doch manchmal führt kein Weg an einer Abmahnung oder gar Kündigung vorbei.
