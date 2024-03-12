Renitenter Busfahrer – Autobahnpolizei Garbsen Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.03.2024: Renitenter Busfahrer – Autobahnpolizei Garbsen
61 Min.Folge vom 12.03.2024Ab 12
Annalena und Oliver von der Autobahnpolizei Garbsen sind auf der Autobahn unterwegs, als ihnen ein Reisebus auffällt, der dem vorderen Fahrzeug zu nah auffährt. Die beiden stellen den Busfahrer zur Rede, doch der sieht den Grund für die Kontrolle gar nicht ein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen