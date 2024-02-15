Größte Exotenmesse der Welt – Tierschützer Stefan KlippsteinJetzt kostenlos streamen
Die Terraristika Hamm ist eine der größten Exotenmessen der Welt – tausende Besucher drängen sich in den engen Hallen und kaufen Reptilien, Nager und Insekten. Tierschützer Stefan Klippstein kritisiert seit Jahren die tierschutzwidrigen Zustände auf der Messe und kontrolliert nun nach der Corona Pause, ob es eine Veränderung zum Positiven gab. Doch bereits auf dem Parkplatz gibt es den ersten Zwischenfall.
