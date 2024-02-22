Achtung Anspruch! – Sternekoch Felix WeberJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.02.2024: Achtung Anspruch! – Sternekoch Felix Weber
Folge vom 22.02.2024
Für Felix Weber hat sich ein Traum erfüllt. Sein im Sauerland gelegenes Restaurant “Hofstube Deimann” ziert ein Guide Michelin Stern. Doch mit einer solchen Ehre kommt auch viel Verantwortung. Heute muss er neu kreierte Gerichte zubereiten und das bei vollem Haus! Das bringt selbst einen Sternekoch ins Schwitzen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
12
