Folge vom 03.04.2024: Unfall auf der Autobahn – Polizei Harburg
61 Min.Folge vom 03.04.2024Ab 12
Auf der A1 zwischen Hamburg und Seevetal ist täglich jede Menge los. Die Polizisten Laura M. und Thorsten K. der Polizei Harburg kontrollieren hier regelmäßig nach Verstößen. Während ihrer Kontrollen bekommen die beiden einen Einsatz von der Leitstelle gemeldet. Ein Fahrzeug ist auf der Autobahn verunfallt. Laura M. und Thorsten K. fahren mit Blaulicht an und sind die ersten an der Unfallstelle.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
