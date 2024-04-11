„Koch Undercover“: Mirko Reeh testet Thüringer Rostbratwurst in Erfurt und JenaJetzt kostenlos streamen
Folge vom 11.04.2024: „Koch Undercover": Mirko Reeh testet Thüringer Rostbratwurst in Erfurt und Jena
61 Min. Folge vom 11.04.2024
Food-Tester Mirko Reeh testet für Achtung Kontrolle deutschlandweit Lokale und Imbisse mit schlechten Bewertungen im Internet. Diesmal ist er in Thüringen unterwegs und testet die Thüringer Rostbratwurst. Schmeckt sie an den vermeintlich schlecht bewerteten Imbissbuden oder schmeckt sie nicht?
