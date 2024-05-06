Diebstähle, Alkohol und Co. – Bundespolizei am Regensburger HauptbahnhofJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.05.2024: Diebstähle, Alkohol und Co. – Bundespolizei am Regensburger Hauptbahnhof
61 Min.Folge vom 06.05.2024Ab 12
Die Bundespolizisten Magda und Uwe sind bei einer Nachtschicht am Regensburger Hauptbahnhof unterwegs. Auf ihrer Streife bemerken sie eine Auseinandersetzung im Gleisbereich. Situationen wie diese sind besonders gefährlich, weil jederzeit ein Zug einfahren kann. Einer der Beteiligten verhält sich sichtlich aggressiv. Können sie den Streit schlichten? Und: Verwirrte Frau bei einer Tennisanlage - Sanitäter Frankfurt Bahnhofsviertel
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© Kabel Eins
