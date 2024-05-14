Entrümpeln, Entsorgen, Schätze finden – Entrümpler Hannover Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.05.2024: Entrümpeln, Entsorgen, Schätze finden – Entrümpler Hannover
60 Min.Folge vom 14.05.2024Ab 12
Yvonne Mauch und ihr Entrümpelungs-Team sind im Einsatz, um eine Messi-Wohnung wieder auf Vordermann zu bringen: Vom Chaos zur Ordnung und das schnellstmöglich! In zwei Tagen müssen rund 5.000 Kilogramm Sperrmüll, Holz und Bauschutt die vier Wände verlassen. Doch dabei tritt einiges Unappetitliche zu Tage.
