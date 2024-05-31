Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
61 Min.

Olli Schmidt und Peter Trautmann sind mit ihrer mobilen Werkstatt unterwegs. Die beiden reparieren alles, was auf Campingplätzen in Wohnmobilien und Wohnwagen so anfällt. Heute braucht eine Familie ihre Hilfe, die dringend in den Urlaub fahren möchte. Ihr Wohnwagen hat keinen TÜV und auch noch viele andere Wehwehchen. Die beiden Schrauber machen sich ans Werk und stoßen dabei auf einige Probleme – den Humor verlieren sie dabei allerdings nicht.

