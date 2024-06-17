Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Freiliegende Drähte und gefährliche Schaukeln – Spielplatzprüfer Thüringen

Kabel EinsFolge vom 17.06.2024
Freiliegende Drähte und gefährliche Schaukeln – Spielplatzprüfer Thüringen

Freiliegende Drähte und gefährliche Schaukeln – Spielplatzprüfer ThüringenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.06.2024: Freiliegende Drähte und gefährliche Schaukeln – Spielplatzprüfer Thüringen

60 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12

Der Baumkronenpfad Hainich mit Abenteuerspielplatz in Thüringen. Ein Fall für Mario Ladu. Der vereidigte unabhängige Spielplatzprüfer ist verantwortlich für die Sicherheit der Spielgeräte im Park. Auf der Jahreshauptuntersuchung wurden Mängel festgestellt. Heute steht die Nachkontrolle an. Können wirklich alle Spielgeräte im Park wieder gefahrlos bespielt werden?

Alle verfügbaren Folgen