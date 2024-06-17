Freiliegende Drähte und gefährliche Schaukeln – Spielplatzprüfer ThüringenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.06.2024: Freiliegende Drähte und gefährliche Schaukeln – Spielplatzprüfer Thüringen
60 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12
Der Baumkronenpfad Hainich mit Abenteuerspielplatz in Thüringen. Ein Fall für Mario Ladu. Der vereidigte unabhängige Spielplatzprüfer ist verantwortlich für die Sicherheit der Spielgeräte im Park. Auf der Jahreshauptuntersuchung wurden Mängel festgestellt. Heute steht die Nachkontrolle an. Können wirklich alle Spielgeräte im Park wieder gefahrlos bespielt werden?
