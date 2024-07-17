Koch Undercover - Mirko Reeh testet Berliner CurrywurstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.07.2024: Koch Undercover - Mirko Reeh testet Berliner Currywurst
61 Min.Folge vom 17.07.2024Ab 12
Sie gehört zu Berlin wie das Brandenburger Tor: Die Currywurst. Für viele Berliner ist sie Kult, für Touristen ein Must-Have. 70 Millionen Currywürste gehen alleine in Berlin jährlich über die Theke. Doch nicht alle schmecken, wenn es nach den Internetkritiken einiger Buden geht. Dann ist es ein Fall für Foodtester Mirko Reeh. Der Koch aus Frankfurt testet für Achtung Kontrolle deutschlandweit Lokale mit schlechten Bewertungen im Netz - und das „Undercover“ mit versteckter Kamera.
